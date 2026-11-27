Зеленский: готовим для Киева систему бесплатных автобусных маршрутов
Власти разрабатывают алгоритм бесплатного пользования автобусными маршрутами в Киеве. Его "запустят" во время транспортного коллапса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского после проведения ставки Верховного Главнокомандующего.
Бесплатные автобусы в Киеве
Зеленский отметил, что члены правительства вместе с властями Киева нарабатывают систему работы транспортной логистики.
"Она позволит людям в Киеве гарантированно и безвозмездно пользоваться определенными автобусными маршрутами при остановке работы других видов транспорта", - уточнил президент.
Также, по словам Зеленского, разработаны конкретные алгоритмы работы общественного транспорта и логистики в Киеве на случай критической ситуации из-за атак РФ.
"Важно, чтобы у людей и предприятий в столице была возможность при любых обстоятельствах пользоваться транспортом, работать, учиться и максимально сохранять возможности быть в городе", - заявил он.
Другие вопросы Ставки
Кроме того, киевские власти докладывали президенту относительно:
- защиты определенных инфраструктурных объектов,
- строительства альтернатив.
Зеленский обсудил с ГУР, Министерством обороны, военными и СБУ дальнобойные ответы на российский террор.
"Внесли некоторые коррективы в план операций - должно быть достигнуто более ощутимое торможение российских военных производств и определенных экономических процессов", - отметил он.
Президент совещался со спецслужбами и МИД о дополнительных мерах по координации с партнерами в необходимых операциях в нейтральных водах за пределами Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что власти Киева отрабатывают разные сценарии на случай длительного отсутствия света, тепла и воды в столице, сообщил временно исполняющий обязанности начальника КГВА Андрей Ткачев.
В Киеве готовят "Пункты стойкости" с разными особенностями, подвоз воды, работу бюветных комплексов на случай отсутствия водоснабжения и т.д.
Также, по словам Зеленского, власти определили ключевые потребности для защиты энергетики на ближайшие недели и обсудили графики возвращения света в пострадавшие регионы.
Еще стало известно, что областная и Киевская городская администрация должна подготовить алгоритмы информирования людей , пункты разлива воды и графики возможных перерывов в водоснабжении. Это касается населённых пунктов с населением более 100 тысяч.