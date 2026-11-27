Власти разрабатывают алгоритм бесплатного пользования автобусными маршрутами в Киеве. Его "запустят" во время транспортного коллапса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского после проведения ставки Верховного Главнокомандующего.

Бесплатные автобусы в Киеве

Зеленский отметил, что члены правительства вместе с властями Киева нарабатывают систему работы транспортной логистики.

"Она позволит людям в Киеве гарантированно и безвозмездно пользоваться определенными автобусными маршрутами при остановке работы других видов транспорта", - уточнил президент.

Также, по словам Зеленского, разработаны конкретные алгоритмы работы общественного транспорта и логистики в Киеве на случай критической ситуации из-за атак РФ.

"Важно, чтобы у людей и предприятий в столице была возможность при любых обстоятельствах пользоваться транспортом, работать, учиться и максимально сохранять возможности быть в городе", - заявил он.

Другие вопросы Ставки

Кроме того, киевские власти докладывали президенту относительно:

защиты определенных инфраструктурных объектов,

строительства альтернатив.

Зеленский обсудил с ГУР, Министерством обороны, военными и СБУ дальнобойные ответы на российский террор.

"Внесли некоторые коррективы в план операций - должно быть достигнуто более ощутимое торможение российских военных производств и определенных экономических процессов", - отметил он.



Президент совещался со спецслужбами и МИД о дополнительных мерах по координации с партнерами в необходимых операциях в нейтральных водах за пределами Украины.