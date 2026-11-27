Влада розробляє алгоритм безоплатного користування автобусними маршрутами у Києві. Його "запустять" під час транспортного колапсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після проведення Ставки Верховного Головнокомандувача.

Безоплатні автобуси у Києві

Зеленський зазначив, що урядовці разом з владою Києва напрацьовують систему роботи транспортної логістики.

"Вона дозволить людям в Києві гарантовано і безоплатно користуватися визначеними автобусними маршрутами за умов зупинки роботи інших видів транспорту", - уточнив президент.

Також, за словами Зеленського, розроблені конкретні алгоритми роботи громадського транспорту та загалом логістики в Києві на випадок критичної ситуації через атаки РФ.

"Важливо, щоб у людей та підприємств в столиці була можливість за будь-яких обставин користуватися транспортом, працювати, вчитись і максимально зберігати можливості бути в місті", - заявив він.

Інші питання Ставки

Крім того київська влада доповідала президенту щодо:

захисту визначених інфраструктурних обʼєктів,

будівництва альтернатив.

Зеленський обговорив з ГУР, Міністерством оборони, військовими та СБУ далекобійні відповіді на російський терор.

"Внесли деякі корективи у план операцій - має бути досягнуте більш відчутне гальмування російських воєнних виробництв і визначених економічних процесів", - зазначив він.



Президент радився зі спецслужбами та МЗС щодо додаткових заходів для координації з партнерами у необхідних операціях в нейтральних водах за межами України.