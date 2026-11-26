Областнst и Киевская городская администрация должна подготовить алгоритмы информирования людей, пункты разлива воды и графики возможных перерывов в водоснабжении. Это касается населённых пунктов с населением более 100 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина.

Перечень мер касается возможного разрушения или выведения из строя канализационных насосных станций. Прежде всего, администрации должны разработать алгоритмы немедленного информирования людей.

Если повредят канализационную насосную станцию, потребителей в пределах соответствующей зоны проинформируют о необходимости временно экономить воду и меньше сливать сточных вод.

Также людей предупредят о часах наибольшей нагрузки на системы централизованного водоотведения - в это время следует перенести на другое время дела, на которые уходит много воды. Информация будет распространяться через СМИ и официальные сайты.

Отдельно разработают схемы быстрого развертывания пунктов разлива питьевой воды. Также составят маршруты, по которым питьевую и техническую воду будут доставлять людям.

Власти должны определить зоны, очередность и графики возможных временных ограничений или перерывов в водоснабжении. Их введут, если принятых мер не хватит, а сетям грозит переполнение. То же касается случаев, когда могут выйти из строя сооружения канализации или возникнут другие опасные последствия.

В первую очередь гарантированно будут обеспечивать водой учреждения здравоохранения и другие объекты критической инфраструктуры.