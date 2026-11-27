Иллюстративное фото: Киев отрабатывает сценарии на случай длительного отсутствия света, тепла и воды (коллаж РБК-Украина)

Додати як бажане джерело в Google

Власти Киева отрабатывают разные сценарии на случай длительного отсутствия света, тепла и воды в столице.

Как сообщает РБК-Украина, об этом временно виновный обязанности начальника КГВА Андрей Ткачев заявил в эфире телемарафона.

"Различные алгоритмы отрабатываем сейчас. Готовим "Пункты несокрушимости" с разными особенностями. Подвоз воды, работу бюветных комплексов на случай отсутствия водоснабжения", - рассказал Ткачев. Он напомнил, что в Киеве работает более 1500 "Пунктов несокрушимости". Также при необходимости развернут дополнительные.