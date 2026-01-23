ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский готов заключить сделку, - Трамп

США, Пятница 23 января 2026 01:43
UA EN RU
Зеленский готов заключить сделку, - Трамп Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить соглашение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Дональд Трамп заявил на борту своего самолета, транляция велась на Youtube-канале Белого дома.

На вопрос от журналиста о том, что сказал Зеленский, Трамп ответил:

"Он сказал, что хотел бы заключить соглашение. Мы обсуждаем вещи, которые обсуждаются уже 6-7 месяцев".

При этом глава Белого дома не раскрывал конкретных деталей потенциальной договоренности.

Встреча в Давосе

Напомним, сегодня, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Давосе.

Как в Офисе президента, так и сам Трамп заявили о том, что встреча была хорошей.

В этот же день спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встречают в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Уиткоффа, встречу инициировали россияне.

Переговоры в ОАЭ

Тем временем Владимир Зеленский анонсировал: Украина, США и Россия впервые проведут трехстороннюю встречу на техническом уровне. Она состоится уже в ближайшие дни в Эмиратах.

По словам президента, он надеется, что Эмираты знают о таких планах, поскольку иногда американская сторона устраивает "сюрпризы". В любом случае переговорные команды туда отправятся.

По словам главы украинского государства, в украинскую делегацию вошли руководитель ОП Кирилл Буданов и первый заместитель главы ОП Сергей Кислица.

Также в переговорах будет участвовать начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

Состав российской и американской делегаций пока неизвестен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Сегодня был самый тяжелый день для энергетики со времен блэкаута 2022 года, - Шмыгаль
Сегодня был самый тяжелый день для энергетики со времен блэкаута 2022 года, - Шмыгаль
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов