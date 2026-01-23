Зеленский готов заключить сделку, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить соглашение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Дональд Трамп заявил на борту своего самолета, транляция велась на Youtube-канале Белого дома.

На вопрос от журналиста о том, что сказал Зеленский, Трамп ответил: "Он сказал, что хотел бы заключить соглашение. Мы обсуждаем вещи, которые обсуждаются уже 6-7 месяцев". При этом глава Белого дома не раскрывал конкретных деталей потенциальной договоренности.