Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: нас хвилює не місце, а зміст

Зокрема, Зеленський привітав перспективу зустрічі Путіна і президента США Джо Байдена.

"Я впевнений, що вони не можуть вийти з зустрічі з порожніми руками, тому що, якщо саміт відбудеться, буде якийсь результат, навіть невеликий", - зазначив він.

Водночас він підтвердив, що хоче провести двосторонню зустріч з Путіним.

"Нас не хвилює місце проведення, мова йде про зміст", - додав Зеленський.