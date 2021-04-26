Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: нас хвилює не місце, а зміст

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. При цьому, за його словами, місце такої зустрічі не має значення.
Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.
Зокрема, Зеленський привітав перспективу зустрічі Путіна і президента США Джо Байдена.
"Я впевнений, що вони не можуть вийти з зустрічі з порожніми руками, тому що, якщо саміт відбудеться, буде якийсь результат, навіть невеликий", - зазначив він.
Водночас він підтвердив, що хоче провести двосторонню зустріч з Путіним.
"Нас не хвилює місце проведення, мова йде про зміст", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Путін відповів Зеленському на пропозицію про зустріч на Донбасі і заявив, що готовий зустріти його в Москві, якщо український президент має намір обговорювати двосторонні відносини. При цьому обговорювати війну на Донбасі він порадив з ватажками так званих "республік".
Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вже заявив, що Зеленський не поїде на переговори з Путіним до Москви. А глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук впевнений, що така зустріч може пройти тільки в нейтральній країні.