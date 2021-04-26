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Зеленский готов к встрече с Путиным: нас волнует не место, а содержание

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. При этом, по его словам, место такой встречи не имеет значение.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

В частности, Зеленский приветствовал перспективу встречи Путина и президента США Джо Байдена.

"Я уверен, что они не могут выйти из встречи с пустыми руками, потому что, если саммит состоится, будет какой-то результат, даже небольшой", - отметил он.

В то же время он подтвердил, что хочет провести двустороннюю встречу с Путиным.

"Нас не волнует место проведения, речь идет о содержании", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече на Донбассе и заявил, что готов встретить его в Москве, если украинский президент намерен обсуждать двусторонние отношения. При этом обсуждать войну на Донбассе он посоветовал с главарями так называемых "республик".

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников уже заявил, что Зеленский не поедет на переговоры с Путиным в Москву. А глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук уверен, что такая встреча может пройти только в нейтральной стране.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир Путинвстреча