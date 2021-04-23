Зеленський не поїде до країни-агресора на переговори з Путіним, - Резніков

Президент України Володимир Зеленський не поїде до Москви, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, як це запропонував лідер РФ . Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Про це йшлося в ефірі політичного шоу "Свобода слова Савика Шустера" .

За його словами, президент України може говорити з Росією спочатку про завершення війни на Донбасі та відведення російських військ з Донбасу і Криму, а вже потім про відновлення відносин між Росією та Україною. Але ця зустріч не може відбутися в столиці Росії, оскільки Росія є країною-агресором.

"Під час війни президент не може їхати в столицю та зустрічатися з людиною, яка є представником країни-агресора. Мені здається, це трохи дивна пропозиція...", - зазначив Резніков.

Він вважає, що якщо така зустріч і відбудеться, то має вона відбуватись в рамках Норманського формату, де будуть присутні чотири лідери (Україна, Росія, Франція, Німеччина), як це було в 2019 році.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін запропонував українському президенту Зеленському приїхати в Москву та поговорити про відносини двох країн. Путін вважає, що президентам треба говорити про російську мову та російську православну церкву, які, наче утискають в Україні.

При цьому Путін вважає, що про Донбас Зеленський має спілкуватися з ватажками "ЛНР" і "ДНР".

Нагадаємо, такою заявою Путін фактично визнав "ЛНР" та "ДНР" офіційно та відмовився від Мінських угод. Так вважає Олексій Резніков.

В новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" експерти у студії обговорять питання, чи можливий новий напад Росії на Україну. Крім того, Сергій Щербина, Леонід Кравчук, Сергій Куніцин, Євген Шевченко, Олександр Корнієнко та інші обговорять, чому народний депутат від "Слуги Народу" поїхав до Білорусі на зустріч з Олександром Лукашенком та що означає, коли росіяни говорять: "Вернем Харьков".

"Свобода слова Савіка Шустера" від 23 квітня

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про напрямки, на яких РФ концентрує свої війська, про підготовку української армії до бойових дій у разі наступу РФ та про те, як і розглядаються сценарії можливого конфлікту.

Крім того, Наєв розповів про підготовку української армії до бойових дій у разі наступу РФ.



Також тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила про можливість збільшення кількості військових США.



Окрім того, Сергій Притула висловився про ситуацію на сході країни та настрої українців через провокації РФ на кордоні України.



А ще у минулому випуску Віталій Кличко відповів Денису Шмигалю, хто може ого звільнити.



Ну і, звісно, колишній голова Верховної Ради Білорус і Станіслав Шушкевич, прокоментув військові провокації РФ на українському кордоні.