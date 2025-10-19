Зеленский о гарантиях безопасности от США: мы на пути к результату

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом.

После этой встречи украинский лидер вышел к журналистам, где ответил представителям СМИ на ряд вопросов.

В частности, президент сообщил, что европейские гарантии безопасности Украине почти готовы.

"Это хорошо, что мы обсуждаем гарантии безопасности, США не выступают против этого. Европейская часть почти готова она почти на бумаге, то, что могут обеспечить европейцы", - сказал глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности от США, поскольку Россия может нарушить любые мирные договоренности, которые будут достигнуты.