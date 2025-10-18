Европейские гарантии Украине почти готовы на бумаге, нужны гарантии США, - Зеленский
Украине нужны гарантии безопасности от США, поскольку Россия может нарушить любые мирные договоренности, которые будут достигнуты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского после встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.
"Это хорошо, что мы обсуждаем гарантии безопасности, США не выступают против этого. Европейская часть почти готова она почти на бумаге, то, что могут обеспечить европейцы", - сказал он.
В то же время Украине нужны гарантии от США.
"Нам нужны США, потому что только Трамп имеет диалог с Россией. Потому что я боюсь, наша страна боится, что если будет прекращение огня, то нам нужны гарантии от США, что Путин снова не придет с агрессией", - добавил президент.
Предложение Трампа
Напомним, Трамп после встречи с Зеленским в Белом доме заявил о том, что Украина и Россия должны "остановиться там, где сейчас стоят". "Пусть обе стороны объявят о победе, а история рассудит", - написал он.
Зеленский заявил, что поддерживает это предложение Трампа.
До того Трамп уклонился от ответа на вопрос о территориальных уступках Украины для мирного соглашения.
По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова большинство украинцев (60%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.