Зеленський про гарантії безпеки від США: ми на шляху до результату

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, у п'ятницю президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Після цієї зустрічі український лідер вийшов до журналістів, де відповів представникам ЗМІ на низку запитань.

Зокрема, президент повідомив, що європейські гарантії безпеки Україні майже готові.

"Це добре, що ми обговорюємо гарантії безпеки, США не виступають проти цього. Європейська частина майже готова, вона майже на папері, те, що можуть забезпечити європейці", - сказав глава держави.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україні потрібні гарантії безпеки від США, оскільки Росія може порушити будь-які мирні домовленості, які будуть досягнуті.