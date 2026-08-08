Зеленский о гарантиях безопасности США: если Путин снова вторгнется, Америка будет за нас воевать
Президент Владимир Зеленский заявил, что после войны у Украины будут сильные гарантии безопасности от США. Если Россия продолжит агрессию, тогда Америка будет воевать за Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для телемарафона.
По словам украинского лидера, если диктатор РФ Владимир Путин решит продлить войну, тогда США будут действовать как на Ближнем Востоке.
"Гарантии США, наши договоренности, это очень сильные гарантии. В чем их содержание? Гарантии Соединенных Штатов Америки будет иметь Украина после окончания войны. И это очень важный момент. А какие это гарантии?
Также он добавил, что считает, что обеим сторонам нужно прекращение огня, поскольку никто не знаю, как он закончится.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что если Украина будет стоять как сильное государство, тогда Путин ничего не сможет сделать с нашей страной и не сможет ее сломать.
Гарантии безопасности
Напомним, в феврале этого года в СМИ была информация, что Украина, США и европейские партнеры согласовали план действий на случай, если Москва нарушит мирную сделку.
Исходя из публикаций, предусматривались как дипломатические шаги, так и военные меры. В частности, в случае нового масштабного наступления РФ скоординированный ответ союзников может быть в течение 72 часов.
Также была информация, что США не подпишут гарантии безопасности для Украины, пока Киев и Москва не достигнут мирного соглашения о завершении войны.
К слову, в апреле Зеленский настаивал, что Украина должна иметь реальные гарантии безопасности, а не рассчитывать лишь на то, что РФ якобы о кажется от нового наступления из-за страна перед Трампом.