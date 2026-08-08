Зеленський про гарантії безпеки від США: якщо Путін знову вторгнеться, Америка воюватиме за нас

Президент Володимир Зеленський заявив, що після війни Україна матиме сильні гарантії безпеки від США. Якщо ж Росія продовжить агресію, тоді Америка буде воювати за Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для телемарафону.

За словами українського лідера, якщо диктатор РФ Володимир Путін вирішить продовжити війну, тоді США будуть діяти як на Близькому Сході.

"Гарантії США, наші домовленості, це дуже сильні гарантії. В чому їх зміст? Гарантії Сполучених Штатів Америки буде мати Україна після закінчення війни. І це дуже важливий момент.А які це гарантії? Ми проговорювали деталі, тощо. Але якщо Путін продовжить агресію, Америка вступиться воювати за нас, буде робити те саме, що зараз на Ближкому Сході", - сказав Зеленський.

Також він додав, що вважає, що обом сторонам потрібно припинення вогню, оскільки ніхто не знаю, як вона закінчиться.

Окрім того, Зеленський підкреслив, що якщо Україна буде стояти як сильна держава, тоді Путін нічого не зможе зробити з нашої країною в не зможе її зламати.