Зеленский: гарантии безопасности имеют "содержательные вещи" на земле, в небе и на море
В гарантиях безопасности для Украины есть содержательные вещи на земле, в небе и на море. Также они охватывают еще два направления.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.
Глава государства проинформировал, что по его мнению, эта неделя очень результативная.
"Европа, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония - это география поддержки и мероприятий только за эту одну неделю", - сказал президент.
Зеленский отметил, что в "Коалицию решительных" входит 35 стран, и гарантировать безопасность Украине готовы уже 26 стран.
"В гарантиях безопасности для Украины 26 стран, это содержательные вещи на земле, в небе, на море, также в киберпространстве, также это финансирование для нашей армии. Самое главное - это достаточно сильная украинская армия, чтобы точно была гарантирована наша независимость, суверенитет Украины. А значит, это оружие для армии. Долгосрочное финансирование для украинской армии", - говорит глава государства.
Он добавил, что многие из этих компонентов были согласованы с партнерами за основу.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, что активное обсуждение гарантий безопасности для Украины началось тогда, когда 18 августа президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Зеленского и европейских лидеров.
В четверг, 4 сентября, в Париже состоялась встреча "Коалиции решительных", после которой французкий президент Эмаануэль Макрон заявил, что страны завершили подготовку гарантий безопасности для Украины. Также он уточнил, что 26 стран уже готовы отправить свои войска в Украину или поддерживать такую миссию.
Зеленский на днях заявил, что речь идет о тысячах солдат. Кроме того, вчера он сказал, что гарантии безопасности должны заработать немедленно, не дожидаясь прекращения огня.
В то же время он говорил, что самой большой гарантией безопасности для Украины и всей Европы является украинская армия. Она насчитывает 800 тысяч человек и в Европе является одной из крупнейших и сильнейших.