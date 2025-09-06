Зеленский: гарантии безопасности имеют "содержательные вещи" на земле, в небе и на море

В гарантиях безопасности для Украины есть содержательные вещи на земле, в небе и на море. Также они охватывают еще два направления.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение .

Глава государства проинформировал, что по его мнению, эта неделя очень результативная.

"Европа, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония - это география поддержки и мероприятий только за эту одну неделю", - сказал президент.

Зеленский отметил, что в "Коалицию решительных" входит 35 стран, и гарантировать безопасность Украине готовы уже 26 стран.

"В гарантиях безопасности для Украины 26 стран, это содержательные вещи на земле, в небе, на море, также в киберпространстве, также это финансирование для нашей армии. Самое главное - это достаточно сильная украинская армия, чтобы точно была гарантирована наша независимость, суверенитет Украины. А значит, это оружие для армии. Долгосрочное финансирование для украинской армии", - говорит глава государства.

Он добавил, что многие из этих компонентов были согласованы с партнерами за основу.