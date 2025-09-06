Зеленський: гарантії безпеки мають "змістовні речі" на землі, у небі та на морі
У гарантіях безпеки для України є змістовні речі на землі, у небі та на морі. Також вони охоплюють ще два напрямки.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.
Глава держави поінформував, що на його думку, цей тиждень дуже результативний.
"Європа, Сполучені Штати, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія - це географія підтримки та заходів тільки за цей один тиждень", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що до "Коаліції рішучих" входить 35 країн, і гарантувати безпеку Україні готові вже 26 країн.
"У гарантіях безпеки для України 26 країн, це змістовні речі на землі, у небі, на морі, також у кіберпросторі, також це фінансування для нашої армії. Найголовніше - це достатньо сильна українська армія, щоб точно була гарантована наша незалежність, суверенітет України. А отже, це зброя для армії. Довгострокове фінансування для української армії", - говорить глава держави.
Він додав, що багато цих компонентів було погоджено з партнерами за основу.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, що активне обговорення гарантій безпеки для України розпочалося тоді, коли 18 серпня президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі Зеленського та європейських лідерів.
У четвер, 4 вересня, в Парижі відбулася зустріч "Коаліції рішучих", після якої французький президент Емануель Макрон заявив, що країни завершили підготовку гарантій безпеки для України. Також він уточнив, що 26 країн вже готові відправити свої війська в Україну або підтримувати таку місію.
Зеленський днями заявив, що мова йде про тисячі солдатів. Крім того, вчора він сказав, що гарантії безпеки повинні запрацювати негайно, не чекаючи припинення вогню.
Водночас він говорив, що найбільшою гарантією безпеки для України і всієї Європи є українська армія. Вона налічує 800 тисяч осіб і в Європі є однією з найбільших і найсильніших.