Зеленський: гарантами безпеки мають стати найсильніші країни

Україна працює над тим, щоб гарантами нашої безпеки стали найсильніші країни вільного світу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Ми працюємо над тим, щоб гарантами нашої безпеки стали найсильніші суб'єкти вільного світу. Щоб на багатосторонньому і двосторонньому рівні детально було визначено хто, як і коли повинен реагувати, якщо виникне якась загроза Україні", - підкреслив президент України.
Зеленський також зазначив, що в разі агресії з боку РФ гаранти будуть реагувати санкціями, поставками зброї, всією необхідною матеріальною та фінансовою допомогою.
"Головне - чіткі і юридичні обов'язкові кроки, конкретні і своєчасні дії, зокрема, превентивні, спрямовані на недопущення війни та охолодження намірів агресора", - підкреслив глава держави.
Нагадаємо, сьогодні в Офісі президента представили рекомендації щодо гарантій безпеки для України. Вони передбачають утримання держав-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії проти України і компенсації всіх збитків.
Повний текст рекомендації - за посиланням.
Також раніше заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявляв, що однією з головних гарантій повинен стати так званий "повітряний щит", тобто надання Україні коштів, які допоможуть захистити небо від російських ракет та авіації.
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