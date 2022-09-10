У Зеленського назвали одну з головних гарантій безпеки для України

Україна продовжує працювати над отриманням гарантій безпеки, щоб захиститися від нової агресії з боку Росії. Одною з головних гарантій має стати так званий "повітряний щит".

Про це на форумі YES, організованому Фондом Віктора Пінчука, заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна.

Як пояснив представник ОП, під "повітряним щитом" мається на увазі надання Україні засобів, які допоможуть захистити небо від російських ракет та авіації. "Одним із визначальних чинників гарантій безпеки має бути "повітряний щит". Тобто це новітні системи ППО. Окрім всіх інших складових (гарантій безпеки - ред.). І світ має це розуміти. Бо захист українського неба має бути однією із важливих складових майбутньої конфігурації безпеки в Європі", - сказав Сибіга.