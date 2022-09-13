UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский: гарантами безопасности должны стать сильнейшие страны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина работает над тем, чтобы гарантами нашей безопасности стали сильнейшие страны свободного мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Мы работаем над тем, чтобы гарантами нашей безопасности стали сильнейшие субъекты свободного мира. Чтобы на многостороннем и двустороннем уровне подробно было определено кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза Украине", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также отметил, что в случае агрессии со стороны РФ гаранты будут реагировать санкциями, поставками оружия, всей необходимой материальной и финансовой помощью.

"Главное – четкие и юридические обязательные шаги, конкретные и своевременные действия, в частности, превентивные, направленные на недопущение войны и охлаждение намерений агрессора", - подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня в Офисе президента представили рекомендации о гарантиях безопасности для Украины. Они предусматривают удержание государств-гарантов от отмены санкций против РФ до прекращения агрессии против Украины и компенсации всех убытков.

Полный текст рекомендации - по ссылке.

Также ранее заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявлял, что одной из главных гарантий должен стать так называемый "воздушный щит", то есть предоставление Украине средств, которые помогут защитить небо от российских ракет и авиации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВторжение России в УкраинуГарантии безопасности