"Гвардия наступления". В Украине начали формировать бригады для деоккупации, - Клименко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. главы МВД Игоря Клименко в эфире телемарафона.

По его словам, решение о создании штурмовых бригад было принято работниками системы МВД, "у которых достаточно ярости, чтобы уничтожать врага". При этом многие военнослужащие инициировали набор людей в такие подразделения.

"Поэтому было принято решение, что всех желающих, кто является патриотом, кто потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, нацеленные на то, чтобы освободить наши территории и стать на международно признанные границы. Это наша ближайшая цель", - заявил Клименко.