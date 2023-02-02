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"Гвардия наступления". В Украине начали формировать бригады для деоккупации, - Клименко

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Киев, Четверг 02 февраля 2023 22:29
"Гвардия наступления". В Украине начали формировать бригады для деоккупации, - Клименко Фото: Игорь Клименко, и.о. главы МВД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады. Их задачей будет освобождение территорий от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. главы МВД Игоря Клименко в эфире телемарафона.

По его словам, решение о создании штурмовых бригад было принято работниками системы МВД, "у которых достаточно ярости, чтобы уничтожать врага". При этом многие военнослужащие инициировали набор людей в такие подразделения.

"Поэтому было принято решение, что всех желающих, кто является патриотом, кто потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, нацеленные на то, чтобы освободить наши территории и стать на международно признанные границы. Это наша ближайшая цель", - заявил Клименко.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов спрогнозировал большое контрнаступление украинских военных в марте.

Также мы писали, что, по словам замминистра иностранных дел Андрея Мельника, Украине для контрнаступления понадобятся как минимум 300 танков и 500 БМП.

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