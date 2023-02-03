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В "Гвардию наступления" уже очень активно подают заявки, - МВД

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Киев, Пятница 03 февраля 2023 22:36
В "Гвардию наступления" уже очень активно подают заявки, - МВД Иллюстративное фото: в "Гвардию наступления" уже очень активно подают заявки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцы очень активно подают заявки в "Гвардию наступления", целью которой является освобождение оккупированных территорий от россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Екатерины Павличенко в эфире телемарафона.

"У нас эта рекрутинговая кампания стартовала буквально в четверг, но я знаю, что уже очень активно подаются заявки, анкеты. Поступает на самом деле много звонков на горячую линию, которая была создана специально под формирование этих бригад. Открыт набор и для парней, и для девушек. В первую очередь это должны быть мотивированные люди, которые готовы освобождать территории. Это окно возможностей", - заявила чиновница.

Она подчеркнула, что люди, которые уже присоединились к штурмовым подразделениям, имеют боевой опыт, в частности деоккупации территорий. Они понимают, как служить на передовой и поддерживать друг друга.

Павличенко добавила, что боевой опыт не является обязательным условием для того, чтобы вступить в ряды "Гвардии наступления".

Напомним, ранее и.о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в Украине начали формировать штурмовые бригады.

Позже стало известно, что главной целью таких бригад является деоккупация Крыма и Донбасса.

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