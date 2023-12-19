Зеленский о финансовой помощи Украине: я уверен, что США нас не предадут

"Что касается финансовой помощи. Работаем очень сильно над этим. Я уверен, что США нам не предадут и то, о чем мы договорились в США, будет выполнено в полном объеме", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что уверен в том, что Украина получит финпомощь от США. Кроме того, в США знают, как повлияет поддержка боеспособности и обороны Украины.

"Мне кажется, я нашел понимание с Байденом и обеими палатами. Посмотрим", - подчеркнул он.

О чем еще говорил на пресс-конференции Владимир Зеленский, читайте в текстовой онлайн-трансляции РБК-Украина.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины

В октябре этого года президент США Джо Байден пригласил в Конгресс более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Среди них и новое финансирование военной помощи для Украины более чем на 61 млрд долларов.

Однако 6 декабря Сенат США заблокировал начало дебатов по пакету военной помощи. Причиной этого стали требования республиканской партии внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по предоставлению финансирования для военной помощи Украине. На этом фоне Сенат США решил продлить работу перед рождественскими каникулами.

Подробнее о том, почему в США не могут договориться о помощи Украине, – в материале РБК-Украина.

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