Зеленський про фінансову допомогу Україні: я впевнений, що США нас не зрадять

"Що стосується фінансової допомоги. Працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що США нас не зрадять і те, про що ми домовилися в США буде виконано в повному обсязі", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що впевнений в тому, що Україна отримає фіндопомогу від США. Окрім того, в США знають, як вплине підтримка на боєздатність та оборону України.

"Мені здається, я знайшов порозуміння з Байденом і обома палатами. Подивимось", - підкреслив він.

Про що ще говорив на прес-конференції Володимир Зеленський читайте в текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

У жовтні цього року президент США Джо Байден запросив у Конгрес понад 106 млрд. доларів на потреби національної безпеки. Серед них і нове фінансування військової допомоги для України на понад 61 млрд доларів.

Однак 6 грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо пакету військової допомоги. Причиною цього стали вимоги республіканської партії внести до законопроекту більш жорсткий комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Республіканці та демократи розпочали переговори, щоб дійти компромісу щодо надання фінансування для військової допомоги Україні. На цьому фоні Сенат США вирішив продовжити роботу перед різдвяними канікулами.

Докладніше про те, чому в США не можуть домовитися про допомогу Україні, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.