Пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция

На пресс-конференцию позвали более 200 представителей СМИ. Ожидается, что общение с журналистами продлится окого 2 часов.

18:01. Итоговая пресс-конференция началась.

Зеленский заявил, что независимая Украина проходит великий исторический путь, почти два года сопротивляясь вторжению российских оккупантов.

"Их нашествие остановлено украинским народом и украинскими воинами. Я хотел бы их поблагодарить", - отметил президент.

Он поздравил украинцев с исторической победой - открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. А также поздравил спецслужбы с победой на Черном море, отметил силы противовоздушной обороны, предупредил о сложных вызовах, предстоящих этой зимой.

18:10. Украина получит несколько новых Patriot этой зимой.

"Мы каждый месяц становимся мощнее. У меня была серьезная командировка… несколько, не буду говорить количество, несколько новых систем Patriot будут в Украине защищать нашу страну зимой. Обещал не говорить количество, пока не будут защищать. Но хочу поблагодарить партнеров. И Patriot, и NASAMS, мощный новый пакет, и это важно", - заявил Зеленский.

18:15. Военные хотят мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. Зеленскому нужны ответы

Вопрос мобилизации - очень чувствительный. Военные обратились по защите государства и потенциальным контрнаступательным действиям и предложили мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч человек.

"Это очень серьезная цифра, я сказал, что мне нужно больше аргументов. Потому что это вопрос людей, справедливости, обороноспособности и финансов. Что касается людей, мне нужна конкретика, что будет с миллионной армией, что будет с ребятами, кто каждый день там …Если есть вопросы ротационные, вопросы отпусков, то должен быть комплексный план", - отметил он.

Ответы должны быть оформлены в законопроекте. Президент говорит, что пока не увидел там вопроса демобилизации, но главное, чтобы этот процесс был.

"Если +450 тысяч, то кто заслуживает права на отдых? Это очень важный момент, по моему личному мнению. Комплексный план они должны подготовить и дальше будут общаться в Верховной раде Украины", - добавил он.

Что касается финансов, то такая мобилизация будет дополнительно стоить Украине 500 млрд гривен.

18:20. Почему решение о строительстве фортификаций принято только сейчас?

На самом деле было решение об усилении и продолжении строительства оборонительных фортификаций. Областные администрации делали эту работу сначала войны.

"Я благодарен Харьковскому региону… как они объединились со специалистами и строительными компаниями. И то, что они там сделали, я считаю, что это мощно… Моя задача проста, стандартизируйте крепкую защиту", - добавил президент.

18:25. О нехватке боеприпасов, западной помощи на не приведет ли ее дефицит к поражению

"О поражениях, что мне думать, я все знаю. Что касается поля боя, никакого результата Россия не достигла за этот год, ни одной из целей. Меседжи Кремля не изменны и понятны - оккупация нашего государства. А потом цель, которую они меняли, это выход на административную границу украинского Донбасса. Они не достигли цели, поэтому о поражении нечего говорить. Какие там три дня? Два года, бойцы наши молодцы", - отметил Зеленский.

Что касается финансовой помощи, власти работают над этим.

"Я уверен, что США нас не предадут, что то, о чем мы договорились, будет выполнено полностью. Что касается ЕС, были большие ставки… Мы добились одной победы. Относительно 50 млрд евро, я уверен, мы все это уже добились. Сейчас вопрос какого-нибудь соответствующего времени… Решение будет принято в ближайшее время", - сказал он и добавил, что даже если помощи будет меньше, есть инструменты, чтобы Украина получила 50 млрд.

Американские партнеры знают, как нужна их помощь, на что она пойдет, как она необходима для обороны и устойчивости экономики Украины. Зеленский подчеркнул, что нашел понимание с Джо Байденом и сенаторами, вопрос только в датах.

Если говорить о нехватке снарядов, то, прежде всего, влияние на южную операцию 2023 года имело отсутствие преимущества в небе.

"Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества амуниции. Но это не говорит о том, что мы не найдем выхода или уже не нашли, но для этого нам действительно нужна поддержка, мы работаем над этим", - подчеркнул он.

18:35. Вопрос от РБК-Украина: Олаф Шольц и Йенс Столтенберг говорят, что война может длиться достаточно долго. Можете ли вы подтвердить, что в 2024 году война не закончится? И если уровень помощи Запада существенно уменьшится, есть ли какой-то план Б, за счет чего Украина будет жить и воевать в 2024 году и дальше?

Зеленский ответил, что долгосрочная помощь будет все равно плечом, если будут риски. На сегодняшний день есть точно: Бельгия - 1,7 млрд, Дания - 4,2 млрд, Южная Корея - 2,3 млрд, Латвия, Литва и Нидерланды - это сотни миллионов, Норвегия - 7,5 млрд, Франция - 2 млрд, Германия – 8 млрд, Швеция - более 0,5 млрд и будет многомиллиардная помощь от Японии.

"Это мощный базис, если у нас будут риски. На соответствующие суммы мы будем рассчитывать… Очень большая сумма - это и милитари помощь", - отметил он.

О сроках завершения войны

"Кончится ли война в 2024 году? Я думаю, никто не знает ответа. Даже когда наши уважаемые западные партнеры говорят о многих годах, они не знают... Мнения часто отличаются от реальности... Война, победа, поражение, стагнация - зависит от многих решений, направлений и рисков, но по большй части от нас с вами. Если мы не потеряем устойчивость, мы завершим войну раньше. Если мы сделаем гораздо больше, чем каждый из нас может, уверен, мы сможем приблизить победу", - добавил Зеленский.

18:45. Снижение поддержки Западом и проблемы с привлечением людей в армию. Не признак ли это начала проигрыша?

"Нет, я так не считаю. Мы были в более сложной ситуации, и мы были почти полностью оккупированы, по крайней мере, центральные регионы нашего государства… Мы были в полной блокаде, мы вышли… У нас была другая зима, сейчас другая ситуация. Вызовы с помощью есть, по артиллерийским снарядам, системам 155-го калибра, ПТРК, по ремонтам этих систем, но открываются хабы… Все понимают, что не просто… Риск, о котором вы говорите, всегда есть, мы все живые люди. Но надо жить, боротья и очень сильно верить. Не словами, а приближением результата ежедневно, чтобы потом не было стыдно", - ответил президент.

18:50. Что делать, чтобы сократить разрыв между военными и депутатами и бизнесом в тылу. Особенно на фоне коррупции.

Зеленский отметил, что в его команде всего 5-6 менеджеров, и если их станет меньше, будет меньше ПВО и помощи. Что касается депутатов, они должны заниматься исключительно своей работой и быть нравственными авторитетами. К сожалению, этого не происходит.

"Я не считаю, что депутат, который гуляет, скажем так… он не имеет права, но ничем не отличается от бизнесмена, который салюты запускает на день рождения, когда военные воюют. Все государственные деятели должны быть моральным примером, такого, к сожалению нет. Что я могу сделать как президент? Не могу их распустить, потому что тогда будут выборы, выборы нельзя во время войны проводить... Если мы готовы к изменению состава Верховной рады, нужно менять законодательство и проводить выборы", - ответил президент.

По его словам, люди разные. Есть те, кто ушел в окопы, есть те, кто договорился и уехал за границу. Поэтому за коррупцию нужно сажать и бивать. Сегодня важно не делиться, а объединяться в борьбе с коррупцией, а правоохранители обязательно выполнят свою работу и будут справедливые приговоры.

19:00. О давлении Орбана или других лидеров с целью склонить к перемирию.

Зеленский отметил, что никогда не говорил с венгерским премьером Виктором Орбаном о прекращении огня или о диалоге с Владимиром Путиным.

"Что-то было такое в его речи, но я не знаю, для меня это несколько странно. Иногда его политика не очень дружественна к нам, и этот факт он слышал от меня… Но мы соседние страны, и, несмотря на все вызовы, опыт прямого диалога не дал ощутить мощные дружеские отношения против агрессии РФ и оккупации. Тем не менее, мы соседи, мы пытаемся найти ответы на определенные вопросы. Но для этого нам нужно организовать встречу", - сказал президент и пожаловался на то, что Орбан в Аргентине не ответил, почему нельзя встретиться.

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Отметим, из соображений безопасности места и времени пресс-конференции не было в открытом доступе. Накануне Офис президента предупредил, что представители СМИ получат точную информацию при подтверждении аккредитации.

В прошлый раз Зеленский встречался с журналистами 6 июня 2023 года. Тогда он отвечал на актуальные вопросы в течение полутора часов. Пресс-конференция проходила на фоне подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, и тогда президент заявил, что Украина будет обращаться в Международный уголовный суд.

Через месяц должен был пройти саммит НАТО в Вильнюсе, и Зеленский ожидал от него четких сигналов относительно будущего Украины в Альянсе. Напомним, по его результатам партнеры фактически упростили процедуру, отменив необходимость выполнения ПДЧ. Однако не предоставили временных рамок и подчеркнули важность дальнейших реформ.

Он также рассказал о гарантиях союзников, которые обязались поставить истребители F-16. И затронул тему Бахмута, окончательно захваченного оккупантами в мае. По его словам, противник потерял более 80 тысяч человек, но и Украина понесла серьезные потери. И в очередной раз подчеркнул, что не согласится на переговоры с Владимиром Путиным, на которого выдан международный ордер на арест за военные преступления.

О других больших встречах с медиа читайте в материале "От фудкорта до метро. Как проходили пресс-конференции Зеленского и о чем говорил президент".