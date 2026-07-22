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Зеленский, Федоров или Залужный? Кому сейчас больше всего доверяют украинцы

14:37 22.07.2026 Ср
1 мин
В рейтинге доверия произошли резкие изменения
aimg Юлия Капитонова
Зеленский, Федоров или Залужный? Кому сейчас больше всего доверяют украинцы Фото: Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Михаил Федоров (коллаж)
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Бывший министр обороны Михаил Федоров ворвался в тройку лидеров в рейтинге доверия украинцев. Однако обойти экс-головкома ВСУ Валерия Залужного ему не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Rating Group.

Новый репрезентативный опрос населения Украины проходил 20-21 июля 2026 года.

Так, удалось узнать, как изменился уровень доверия граждан к должностным лицам, общественным и политическим деятелям на фоне последних событий в стране.

Как оказалось, наивысший уровень доверия среди украинцев имеют:

  1. Валерий Залужный (70%) - бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании;
  2. Михаил Федоров (65%) - экс-министр обороны Украины;
  3. Кирилл Буданов (62%) - глава Офиса президента Украины;
  4. Владимир Зеленский (59%) - президент Украины;
  5. Александр Усик (54%) - украинский боксер;
  6. Александр Сырский (23%) - бывший главнокомандующий ВСУ;
  7. Петр Порошенко (21%) - пятый президент Украины и депутат ВРУ.

Что интересно, в течение прошлой недели уровень доверия к Федорову рекордно вырос - с 35% до 65%. А вот доверие к Сырскому снизилось с 39% до 23%.

К слову, раньше мы писали, что Зеленский предложил Федорову новую должность.

Также РБК-Украина рассказывало, что Сырский выступил с первым заявлением после своего увольнения.

Кроме того, стало известно, кто возглавил Генштаб ВСУ вместо Гнатова.

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