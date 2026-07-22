Зеленский, Федоров или Залужный? Кому сейчас больше всего доверяют украинцы
Бывший министр обороны Михаил Федоров ворвался в тройку лидеров в рейтинге доверия украинцев. Однако обойти экс-головкома ВСУ Валерия Залужного ему не удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Rating Group.
Новый репрезентативный опрос населения Украины проходил 20-21 июля 2026 года.
Так, удалось узнать, как изменился уровень доверия граждан к должностным лицам, общественным и политическим деятелям на фоне последних событий в стране.
Как оказалось, наивысший уровень доверия среди украинцев имеют:
- Валерий Залужный (70%) - бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании;
- Михаил Федоров (65%) - экс-министр обороны Украины;
- Кирилл Буданов (62%) - глава Офиса президента Украины;
- Владимир Зеленский (59%) - президент Украины;
- Александр Усик (54%) - украинский боксер;
- Александр Сырский (23%) - бывший главнокомандующий ВСУ;
- Петр Порошенко (21%) - пятый президент Украины и депутат ВРУ.
Что интересно, в течение прошлой недели уровень доверия к Федорову рекордно вырос - с 35% до 65%. А вот доверие к Сырскому снизилось с 39% до 23%.
К слову, раньше мы писали, что Зеленский предложил Федорову новую должность.
Также РБК-Украина рассказывало, что Сырский выступил с первым заявлением после своего увольнения.
Кроме того, стало известно, кто возглавил Генштаб ВСУ вместо Гнатова.