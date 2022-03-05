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Зеленський про евакуацію українців: у нас більше немає кордонів з Польщею

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Субота 05 березня 2022 11:43
Зеленський про евакуацію українців: у нас більше немає кордонів з Польщею Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в України більше немає кордонів з Польщею. Оскільки влада цієї країни допомагає в евакуації і надає притулок українським жінкам і дітям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Нам вдалося не допустити гуманітарну кризу на кордоні. Вдалося організувати ситуацію так, що тисячі українських жінок і дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає якої національності, віри, скільки грошей. Фактично у нас більше немає кордонів з дружньою Польщею, тому що ми разом на боці добра. Нам не до кордонів", - заявив президент.

Він також висловив упевненість, що незабаром можна буде сказати українцям, щоб вони поверталися додому.

"Я впевнений, що скоро ми зможемо сказати повертайтеся. Повертайтеся з Польщі, Румунії, Словаччини та всіх інших країн. Повертайтеся, тому що загрози більше немає", - додав Зеленський.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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