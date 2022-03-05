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Зеленский об эвакуации украинцев: у нас больше нет границ с Польшей

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 11:43
Зеленский об эвакуации украинцев: у нас больше нет границ с Польшей Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины больше нет границ с Польшей. Поскольку власти этой страны помогают в эвакуации и предоставляют убежище украинским женщинам и детям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Нам удалось не допустить гуманитарный кризис на границе. Удалось организовать ситуацию так, что тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение. Никто не спрашивает какой национальности, веры, сколько денег. Фактически у нас больше нет границ с дружеской Польшей, потому что мы вместе на стороне добра. Нам не до границ", - заявил президент.

Он также выразил уверенность, что в скором времени можно будет сказать украинцам, чтобы они возвращались домой.

"Я уверен, что скоро мы сможем сказать возвращайтесь. Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет", - добавил Зеленский.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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