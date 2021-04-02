Зеленський про агресію РФ: армія здатна дати відсіч, але будемо йти дипломатичним шляхом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова дати відсіч будь-кому. Однак, за його словами, Україна буде йти дипломатичним шляхом для протидії російській агресії.

Про це Зеленський заявив під час свого відеозвернення .

"Наша армія здатна дати відсіч будь-кому. І це зміцнює наші позиції для врегулювання ситуації дипломатичним шляхом, який обрала Україна для реінтеграції окупованих територій", - заявив він.

Президент підкреслив, що Україна має повну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи та Сполучених Штатів.

"Одним з підтверджень цього є розмова, який я провів з (президентом США Джо, - ред.) Байденом. Ми детально обговорили ситуацію на Донбасі. Байден запевнив, що Україна ніколи не залишиться віч-на-віч з агресією Росії", - додав Зеленський.