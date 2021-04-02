Зеленський про агресію РФ: армія здатна дати відсіч, але будемо йти дипломатичним шляхом
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова дати відсіч будь-кому. Однак, за його словами, Україна буде йти дипломатичним шляхом для протидії російській агресії.
"Наша армія здатна дати відсіч будь-кому. І це зміцнює наші позиції для врегулювання ситуації дипломатичним шляхом, який обрала Україна для реінтеграції окупованих територій", - заявив він.
Президент підкреслив, що Україна має повну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи та Сполучених Штатів.
"Одним з підтверджень цього є розмова, який я провів з (президентом США Джо, - ред.) Байденом. Ми детально обговорили ситуацію на Донбасі. Байден запевнив, що Україна ніколи не залишиться віч-на-віч з агресією Росії", - додав Зеленський.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Росія готується до військових навчань в Брянську і окупованому Криму.
На нарощування військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у Сполучених Штатах. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.