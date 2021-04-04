В ОП анонсували нові домовленості щодо Донбасу

Україна продовжує переговори на різних рівнях, у тому числі з країнами нормандського формату . Офіс президента незабаром покаже певні досягнуті домовленості про процес переговорів в питанні досягнення миру.

Вона підкреслила, що "мир - це не просто абстрактна цінність, а можливість підіймати промисловість, створювати робочі місця, розвивати інфраструктура".

У цьому контексті, коментуючи недавню розмову канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона і президента Росії Володимира Путіна, прес-секретар президента України наголосила, що лідери трьох країн говорили про багато проблем - боротьбу з коронавірусом, вакцинацію, ситуації на Близькому Сході й, звичайно, підійматися питання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Мендель зазначила, що сьогодні на сході України триває єдиний військовий конфлікт в Європі, і ця війна залишається одним з головних питань міжнародного порядку денного. Тому, на її думку, це правильно, що про Донецьку і Луганську області згадують у переговорах.

"Але одна справа, коли про Донбас говорять, висловлюють свою точку зору. І зовсім інша - коли приймаються якісь рішення. І у світовій дипломатії в принципі неможливо, щоб рішення з будь-якою країною приймалися без її участі. Особливо, коли ми говоримо про такий напружений конфлікт, який відбувається на Донбасі ", - зазначила прес-секретар Зеленського.