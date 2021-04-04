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В ОП анонсували нові домовленості щодо Донбасу

Новость на русском → Київ, Неділя 04 квітня 2021 23:55
В ОП анонсували нові домовленості щодо Донбасу Фото: Юлія Мендель (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

Україна продовжує переговори на різних рівнях, у тому числі з країнами нормандського формату. Офіс президента незабаром покаже певні досягнуті домовленості про процес переговорів в питанні досягнення миру.

Про це розповіла прес-секретар президента України Юлія Мендель в ефірі телеканалу "Дом".

Вона підкреслила, що "мир - це не просто абстрактна цінність, а можливість підіймати промисловість, створювати робочі місця, розвивати інфраструктура".

У цьому контексті, коментуючи недавню розмову канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона і президента Росії Володимира Путіна, прес-секретар президента України наголосила, що лідери трьох країн говорили про багато проблем - боротьбу з коронавірусом, вакцинацію, ситуації на Близькому Сході й, звичайно, підійматися питання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Мендель зазначила, що сьогодні на сході України триває єдиний військовий конфлікт в Європі, і ця війна залишається одним з головних питань міжнародного порядку денного. Тому, на її думку, це правильно, що про Донецьку і Луганську області згадують у переговорах.

"Але одна справа, коли про Донбас говорять, висловлюють свою точку зору. І зовсім інша - коли приймаються якісь рішення. І у світовій дипломатії в принципі неможливо, щоб рішення з будь-якою країною приймалися без її участі. Особливо, коли ми говоримо про такий напружений конфлікт, який відбувається на Донбасі ", - зазначила прес-секретар Зеленського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін на цих переговорах, які пройшли без України, звинуватив Київ у нібито ескалації ситуації на Донбасі.

Українська сторона відреагувала на те, що Донбас обговорювали у форматі Росія-Німеччина-Франція заявила про те, що зрушення в мирному процесі неможливі без залучення всіх сторін нормандського формату.

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