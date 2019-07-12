Зеленський ще до перемоги обговорював з Волкером питання мови на Донбасі, - нардеп

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Так, Зеленський готовий обговорювати надання окупованим територіям права говорити російською

Депутат Верховної ради Сергій Лещенко заявив, що Володимир Зеленський ще до своєї перемоги на виборах президента України обговорював зі спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером питання мови на Донбасі. Про це нардеп сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, обговорювалася концепція про те, щоб окуповані території могли використовувати російську мову офіційно і неофіційно.

"Концепція про те, щоб окуповані території могли використовувати російську мову офіційно і неофіційно, звучала ще під час виборів президента. Зеленський це озвучував під час зустрічі з Куртом Волкером, і на зустрічі з заступником держсекретаря США Девідом Хейлі, на яких я був. Звучало, що для примирення всередині країни Зеленський готовий обговорювати надання окупованим територіям права говорити російською", - розповів Лещенко.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі. При цьому Богдан проти другої державної мови.

Як писало РБК-Україна раніше, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 травня - 3 червня, дві третини громадян України виступають за те, щоб єдиною державною мовою у країні була українська.