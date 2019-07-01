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Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі

Новини » Політика    01.07.2019 - 09:34
Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Однак, Богдан проти другої державної мови

Голова Офісу президента Андрій Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Проте, Богдан проти другої державної мови.

"Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державну - українську, регіональну - російську і за умови, що після цього вони - територія України", - сказав він.

На питання про те, чи не простіше зробити російську другою державною, Богдан відповів "ні".

"Я сам зі Львова, у мене ж там" бандерівці ", я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати", - сказав він .

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 травня -3 червня, дві третини громадян України виступають за те, щоб українська мова був єдиною державною мовою в країні.

Найбільше тих, хто виступає за статусність російської мови - серед жителів Сходу, тих, хто спілкується на ньому постійно, а також виборців "Опозиційної платформи - За життя", відзначають соціологи.

РБК-Україна писало, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набуде чинності 16 липня 2019 року. Проте окремі його норми відстрочені.

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Новини України ДонбасязыкАндрій Богдан
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