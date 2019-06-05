Дві третини українців виступають за єдину державну мову

Фото: мітинг в підтримку закону про мову (РБК-Україна)

Кількість прихильників другої державної в останні роки коливається близько 20%

Дві третини громадян України виступають за те, щоб українська мова був єдиною державною мовою в країні. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 травня -3 червня.

При цьому 21% респондентів виступають за надання російській державного статусу, ще 11% - за її офіційний статус.

Найбільше тих, хто виступає за статусність російської мови - серед жителів Сходу, тих, хто спілкується на ньому постійно, а також виборців "Опозиційної платформи - За життя", відзначають соціологи.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 29 травня - 3 червня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центру "Соціальний моніторинг", дві третини (67,5%) українців підтримують квоти на використання української мови на телебаченні.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" вступить в силу 16 липня 2019 року. Проте окремі його норми відстрочені.