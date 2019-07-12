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Зеленский еще до победы обсуждал с Волкером вопросы языка на Донбассе, - нардеп

Новости » Политика    12.07.2019 - 10:44
Зеленский еще до победы обсуждал с Волкером вопросы языка на Донбассе, - нардеп
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Так, Зеленский готов обсуждать предоставление оккупированным территориям права говорить на русском

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что Владимир Зеленский еще до своей победы на выборах президента Украины обсуждал со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером вопросы языка на Донбассе. Об этом нардеп сказал в интервью РБК-Украина.

В частности, обсуждалась концепция о том, чтобы оккупированные территории могли использовать русский язык официально и неофициально.

"Концепция о том, чтобы оккупированные территории могли использовать русский язык официально и неофициально, звучала еще во время выборов президента. Зеленский это озвучивал во время встречи с Куртом Волкером, и на встрече с замгоссекретаря США Дэвидом Хэйлом, на которых я был. Звучало, что для примирения внутри страны Зеленский готов обсуждать предоставление оккупированным территориям права говорить на русском", - рассказал Лещенко.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан предлагает региональный статус для русского языка на Донбассе. При этом Богдан против второго государственного языка.

Как писало РБК-Украина ранее, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 мая - 3 июня, две трети граждан Украины выступают за то, чтобы единственным государственным языком в стране был украинский.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСергей Лещенкорусский язык
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