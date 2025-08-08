Зеленский: есть осознание, что можно достичь как минимум перемирия с Россией

Глава украинского государства напомнил, что советники по нацбезопасности Украины и стран НАТО вчера, 7 августа, провели переговоры. Сегодня они продолжают работу. При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига работает с коллегами в Европе.



По словам Зеленского, Украина находится в постоянной коммуникации с американской стороной. Партнеры Украины тоже ведут переговоры с Вашингтоном.

"Всех объединяет осознание, что есть возможность достичь как минимум прекращения огня и все зависит от правильного давления на Россию. Именно там должно быть принято решение, что эту войну, которую они начали, они должны и закончить", - подчеркнул президент.

Он обратил внимание, что Россия не считается со своими потерями и блокирует об этом всю информацию. Но заблокировать объективную реальность нельзя - то, как прекращают работу российские предприятия и как терпит убытки российская логистика.

Зеленский подчеркнул, что сейчас санкции могут сработать так, как нужно.