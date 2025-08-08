Зеленський: є усвідомлення, що можна досягти як мінімум перемир'я з Росією

В Україні та на Заході усвідомлюють, що зараз із Росією можна досягти щонайменше перемир'я. Але для цього необхідний тиск на Москву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Голова української держави нагадав, що радники з нацбезпеки України та країн НАТО вчора, 7 серпня, провели переговори. Сьогодні вони продовжують роботу. При цьому міністр закордонних справ України Андрій Сибіга працює з колегами в Європі.
"Усіх об'єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню і все залежить від правильного тиску на Росію. Саме там має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони розпочали, вони мають і закінчити", - наголосив президент.
Він звернув увагу, що Росія не рахується зі своїми втратами і блокує про це всю інформацію. Але заблокувати об'єктивну реальність не можна - те, як припиняють роботу російські підприємства і як зазнає збитків російська логістика.
Зеленський підкреслив, що зараз санкції можуть спрацювати так, як потрібно.
Нагадаємо, у середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав Москву. Там він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення можливості завершити війну РФ проти України.
Після того, як президент США Дональд Трамп розповів президенту України Володимиру Зеленському про таку зустріч, український лідер припустив, що зараз Росія більше налаштована на перемир'я.
Водночас Bloomberg із посиланням на джерела сьогодні, 8 серпня, написало, що американські та російські чиновники готують угоду щодо заморожування війни. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.