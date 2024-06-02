Зеленский: есть информация, что элементы оружия попадают в Россию через Китай

Разведка располагает информацией, что на рынок России попадают элементы оружия из Китая. Однако в российском оружии находят детали и из других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время общения со СМИ на конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре.

"Сегодня есть разные сигналы от разных разведок, включая украинскую, что-то, как-то, каким-то образом попадает на рынок Российской Федерации через Китай. Я бы здесь был очень последовательным. Есть действительно некоторые элементы, которые входят в вооружение РФ, которые являются элементами того или иного оружия, которое из Китая", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что в российском оружии есть элементы и из других стран мира. Но это не значит, что эти страны специально продают оружие России.

"Есть выход из этой ситуации. Мы передаем всем странам те данные, которые есть от нашей разведки. Если мы видим, что этот продукт принадлежит тому или иному государству с любого континента и если этот продукт попадает на рынок РФ, обходя санкции, мы передаем эту информацию партнерам, чтобы они останавливали такой транзит", - заявил президент.