Зеленский отверг "мирные" идеи Китая: при поддержке Пекина война РФ будет идти дольше

Украина исключает альтернативные "мирные саммиты", в частности, предложенный Китаем. При поддержке Пекина война России против Украины будет будет идти дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время общения со СМИ на конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре.

Он заявил, что Украина без позитива воспринимает отказ Китая поучаствовать в саммите мира.

Относительно альтернативных мирных саммитов Зеленский подчеркнул, что Украина как жертва войны должна самостоятельно предлагать мирные инициативы.

"При всем уважении к любой стране, но ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо не ориентируется до конца, что принесла Россия этой войной на территорию нашего государства. Я желаю всем странам мира, чтобы ни у кого не было потерь, массированных могил, жертв и т.д. Но это украинцы погибли, это россияне насиловали наших людей, наших женщин, украли десятки тысяч наших детей. Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война", - заявил глава государства.

По мнению Зеленского, при поддержке Китая война России против Украины будет идти дольше, "а это плохо для всего мира". Президент считает, что Пекин совершил стратегическую ошибку, поддерживая агрессора.

"Нельзя говорить, что мы базируемся на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и при этом поддерживать страну, которая нарушает именно все принципы и принципы Устава ООН", - сказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что это нормально не поддерживать саммит мира, но срывать его - означает поддержку войны.

"Можно не помогать Украине, цивилизованному миру закончить войну. Но мне кажется, срывать саммит мира, делать шаги на то, чтобы ослабление было уровня присутствия лидеров, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали до саммита мира, давить на них - это уж точно не приближает мир и это не только поддержка России, это фактически поддержка войны", - добавил президент.