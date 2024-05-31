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МИД Китая о саммите мира: Пекин не будет участвовать, поскольку его требования не выполнены

Пятница 31 мая 2024 11:55
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МИД Китая о саммите мира: Пекин не будет участвовать, поскольку его требования не выполнены Фото: в МИД Китая ответили относительно участия на Саммите мира (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китаю трудно участвовать в саммите мира, который пройдет в Швейцарии, поскольку требования Пекина не были учтены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин во время пресс-конференции, которую цитирует местное издание The Paper.

Как отметила Нин, среди требований Пекина было равноправное участие, как России, так и Украины на саммите мира, а также честное обсуждение "всех мирных планов".

Она добавила, что требования являются якобы справедливыми и не направлены против одной из сторон. Впрочем, из-за игнорирования предложений Китая, Пекину "трудно участвовать во встрече".

"Мы проинформировали соответствующие стороны о соображениях и беспокойстве Китая. Мы будем продолжать способствовать миру и переговорам по-своему, поддерживать коммуникацию со всеми сторонами и совместно создавать условия для политического урегулирования "украинского кризиса", - добавила она.

Саммит мира в Швейцарии

Саммит мира пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. В целом участие примут более 150 стран, среди которых нет Российской Федерации. Стране-террористу позволят посетить уже следующие заседания.

В частности, недавно президент Владимир Зеленский публично пригласил к участию американского и китайского коллег Джо Байдена и Си Цзиньпин.

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