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"Не спонтанно". Єрмак розповів про візит Джонсона в Україну

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Київ, Субота 09 квітня 2022 18:24
"Не спонтанно". Єрмак розповів про візит Джонсона в Україну Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що візит прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона не був спонтанним. При цьому, він додав, що Британський прем'єр був на постійному зв'язку з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єрмака в Telegram.

"Лідерство - це тягар, який беруть на себе добровільно, поки всі інші намагаються уникнути відповідальності. Справжніх лідерів ніколи не буває багато. І дуже добре, що в України серед них є справжні друзі. Як прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон", - написав він.

Єрмак повідомив, що регулярно спілкується з радників Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом і радником з міжнародних справ Девідом Кворрі, і підкреслив, що візит британського прем'єра був не спонтанний.

"Чекати результатів недовго. Але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішими", - заявив він.

Єрмак підкреслив, що переговори Джонсона і Зеленського були дуже насиченими і конструктивними.

Разом з тим представник Офісу прем'єра Британії повідомив, що в ході переговорів Джонсон і Зеленський обговорять довгострокову підтримку України з боку Сполученого Королівства.

"Прем'єр-міністр відправився в Україну, щоб особисто зустрітися з президентом Зеленським на знак солідарності з українським народом. Вони обговорять довгострокову підтримку України з боку Великобританії, і прем'єр-міністр викладе новий пакет фінансової та військової допомоги", - заявив представник Даунінг-стріт.

Фото: візит прем'єра Британії Бориса Джонсона до Києва (t.me/ermaka2022)

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що з візитом у Києві перебуває прем'єр Британії Борис Джонсон.

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Великобританія Андрій Єрмак Візит в Україну Борис Джонсон
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