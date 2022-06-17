Зеленський і Джонсон знову прогулялися столицею та поговорили з захисниками Києва
Фото: Володимир Зеленський і Борис Джонсон (РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прогулялися Києвом під час неоголошеного візиту британського лідера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента.
Зазначається, що лідери країн прогулялися Михайлівською площею і відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у столиці.
Окрім цього, Зеленський і Джонсон вшанували пам'ять загиблих героїв України.
Також вони побували на виставці знищеної військової техніки російських загарбникыв.
Як повідомлялося, 17 червня Джонсон приїхав у Київ з неоголошеним візитом.
Єрмак розповів, про що говорили на зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії в Офісі президента.