ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський і Джонсон домовилися про постачання важкого озброєння, - Єрмак

Новость на русском →
Київ, Субота 23 квітня 2022 19:16
Зеленський і Джонсон домовилися про постачання важкого озброєння, - Єрмак Фото: Володимир Зеленський і Борис Джонсон (twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Антон Федорців

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував новий пакет військової допомоги для України від Сполученого Королівства. Британці передуть, зокрема, і важке озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал чиновника.

Лідери України та Сполученого Королівства поспілкувалися щодо нового пакету допомоги. Британський уряд вирішив надати важке озброєння для потреб Збройних сил України.

"Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння", – написав керівник Офісу президента.

Напередодні Джонсон заявив про підготовку гарантій безпеки, які зроблять Україну "невразливою" у майбутньому. Окрім того, українська держава повинна отримати місце в архітектурі безпеки Європи.

Нагадаємо, що німецький концерн Rheinmetall хоче продати 100 БМП Marder Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України Україна Великобританія Андрій Єрмак Борис Джонсон Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає