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Зеленский и Джонсон договорились о поставках тяжелого вооружения, - Ермак

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Киев, Суббота 23 апреля 2022 19:16
Зеленский и Джонсон договорились о поставках тяжелого вооружения, - Ермак Фото: Владимир Зеленский и Борис Джонсон (twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Антон Федорцив

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал новый пакет военной помощи для Украины от Соединенного Королевства. Британцы предоставят, в частности, и тяжелое вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал чиновника.

Лидеры Украины и Соединенного Королевства пообщались по вопросу нового пакета помощи. Британское правительство решило предоставить тяжелое вооружение для нужд Вооруженных сил Украины.

"Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения", – написал руководитель Офиса президента.

Накануне Джонсон заявил о подготовке гарантий безопасности, которые сделают Украину "неуязвимой" в будущем. Кроме того, украинское государство должно получить место в архитектуре безопасности Европы.

Напомним, что немецкий концерн Rheinmetall хочет продать 100 БМП Marder Украине.

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