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Мобилизация женщин-медиков. Когда станет обязательной: ответ Минобороны

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Киев, Воскресенье 08 января 2023 17:03
Мобилизация женщин-медиков. Когда станет обязательной: ответ Минобороны Фото: замминистра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украинки, имеющий медицинскую специализацию, не будут подлежать обязательной мобилизации до 2026 года. Изменения касаются только системы постановки на учет.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Нет мобилизации женщин. Сейчас есть изменения, касающиеся системы учета. До 2026 года даже для украинок, имеющих медицинскую специальность - единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии - только в добровольном порядке", - заявила она.

Маляр добавила, что сейчас на фронте по собственному желанию находятся около 5 тысяч женщин.

При этом она заверила, что изменения об упрощении системы призыва были запланированы и разработаны Генштабом ВСУ еще до начала полномасштабного российского вторжения.

"Там нет ничего, чтобы усложняло ситуацию резервистов, призывников, людей, которые находятся на учете. Речь идет об упрощении системы учета", - добавила Маляр.

Напомним, в октябре 2022 года в силу вступил приказ Минобороны, согласно которому украинки определенных профессий должны будут встать на воинский учет.

К перечню из профессий отнесли: медицинское дело, маркетинг, инженерию, пищевые технологии, журналистику - всего 14 специальностей и семь смежных с ними профессий. При этом женщины, чьи сферы деятельности не указаны выше, могут встать на воинский учет в добровольном порядке.

Обязательность постановки женщин на учет определен законом и именно этот аспект в документе предложило изменить Минобороны, инициировав разработку законопроекта.

Более подробно о вопросах постановки женщин на воинский учет можете узнать в материале РБК-Украина "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать".

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