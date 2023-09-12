Зеленский поручил разобраться с вопросом "ограниченно пригодных" для мобилизации

Зеленский поручил обработать в двухнедельный срок проработать вопросы и усовершенствовать вопрос о военнослужащих, признанных ограниченно пригодными к военной службе

Чиновникам необходимо подготовить и внести в установленном порядке проекты соответствующих нормативно правовых актов.

Следует заметить, что ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предложил СНБО убрать формулировку "ограниченно подходящий". Граждане Украины, имеющие проблемы со здоровьем, могут нести службу не на передовой.

Проверка решений ВЛК

Напомним, 30 августа состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Одной из главных тем обсуждений в ходе заседания стала работа военно-врачебных комиссий.

Участники согласовали проведение проверок решений ВЛК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с начала полномасштабного вторжения России и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

За проверку решений примутся специальные рабочие группы. Согласно решению СНБО, их поручили создать министерствам, другим центральным органам власти, областным и Киевским городским государственным администрациям.

Более подробно о том, почему Зеленский хочет пересмотреть все решения военно-врачебных комиссий, можете узнать в материале РБК-Украина.

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