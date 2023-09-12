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Зеленський доручив розібратись з питанням "обмежено придатних" для мобілізації

Фото: український військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський доручив врегулювати питання терміну "обмежено придатних" для мобілізації. На це виділено два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

Зеленський доручив опрацювати у двотижневий строк опрацювати питання та вдосконалити питання стосовно військовослужбовців, визнаних обмежено придатними до військової служби

Чиновникам необхідно підготувати та внести у встановленому порядку проекти відповідних нормативно-правових актів.

Варто зауважити, що раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець запропонував РНБО прибрати формулювання "обмежено придатний". Громадяни України, які мають проблеми зі здоров'ям можуть нести службу не на передовій.

Перевірка рішень ВЛК

Нагадаємо, 30 серпня відбулося чергове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Однією з головних тем обговорень під час засідання стала робота військово-лікарських комісій.

Учасники погодили проведення перевірок тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були прийняті в період з початку повномасштабного вторгнення Росії та можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.

За перевірку рішень візьмуться спеціальні робочі групи. Згідно з рішенням РНБО, їх доручили створити міністерствам, іншим центральним органам влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям.

Більш детально про те, чому Зеленський хоче переглянути всі рішення військово-лікарських комісій, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийМобілізація в Україні