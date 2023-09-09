Ограниченно годных больше не будет? Омбудсмен предложил изменения в мобилизации

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предложил СНБО убрать формулировку "ограниченно годный". Граждане Украины, которые имеют проблемы со здоровьем могут нести службу не на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена в эфире телемарафона.

"Относительно решения "ограниченно годен": мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, которые не имеют недостатков, не имеют проблем со здоровьем, как "непригодные", а гражданам Украины, которые имеют открытые проблемы со здоровьем, есть многолетние диагнозы, им выдали эти справки "ограниченно годен". Это требует урегулирования", - рассказал омбудсмен.

По его словам, этот вопрос был отдельно рассмотрен на заседании СНБО, на котором Лубинец предложил убрать формулировку "ограниченно годен". По мнению омбудсмена, гражданин Украины должен быть либо пригодным к выполнению военной службы, либо непригодным.

"Если он, например, в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой и у него есть, например, проблемы с позвоночником, он может быть в штабе или в составе ракетных войск, может заниматься IT (военным направлением)", - заявил Лубинец.

По его словам, он дал рекомендацию на СНБО, чтобы вопрос ограниченно пригоден, непригоден или полностью пригоден был урегулирован через военные профессии.

Данное урегулирование, по мнению Лубинца, должно четко показать гражданину Украины, если он пригоден, но у него есть проблемы со здоровьем, то он пригоден именно для прохождения службы в определенных войсках, которые, например, не связаны вообще с передовой

Он отметил, что процедура должна происходить максимально прозрачно, понятно для граждан и цифровизировано. Кроме того, к электронным базам должны иметь доступ граждане, врачи и институты, осуществляющие парламентский контроль.

По мнению омбудсмена, это сделает невозможным коррупцию и даст возможность действительно защищать права граждан, если они нарушаются.

Лубинец также сообщил, что сейчас уже проверили 75% ВВК, остальные планируют проверить до конца сентября.

Мобилизация в Украине

В настоящее время под призыв подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть некоторые исключения, о которых написано в материале РБК-Украина.

При этом недавно в Украине утвердили новое расписание болезней, согласно которому будут оценивать пригодность к военной службе. В частности, за "спорными" пригодными статьями будут признавать всех.

В то же время в Украине продолжат существовать ограничения по состоянию здоровья для распределения военных.

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