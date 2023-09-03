ВВК под колпаком: почему Зеленский хочет просмотреть все результаты медосмотров и что из этого выйдет

ВВК – или военно-врачебные комиссии – сейчас находятся чуть ли не на том же уровне скандальности и коррупционности, чем бывшие военкоматы (ТЦК). Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о непригодности. Но для действующих и раненых военных ВВК – реальный ад, который нужно пройти ради одной бумажки.

Почему это вызвало гнев президента Зеленского, пересмотрят ли все выводы ВВК с 24 февраля и виднеется ли на горизонте реформа этого неповоротливого механизма - в материале РБК-Украина .

Президентский гнев: почему все говорят о коррупции во ВВК

В видеообращении на этой неделе президент Владимир Зеленский сделал особый акцент на проблемах работы военно-врачебных комиссий. Они определяют уровень пригодности человека к прохождению службы в Вооруженных силах Украины, выдают справки о непригодности и инвалидности. Следовательно, с началом полномасштабной войны России против Украины резко возросла их важность и – ожидаемо – коррупционность.

Глава государства рассказал, что сейчас идет проверка практически всех решений ВВК, как это раньше было с территориальными центрами комплектования (ТЦК). "Нужно пересмотреть значительный массив решений, которые были приняты после 24 февраля", - заявил Зеленский. Есть некоторые области, подчеркнул он, не уточняя, какие именно, где "в десять раз выросло количество снятия с военного учета по решения ВВК".

Размеры только выявленных взяток, по его словам, колеблются от 3 до 15 тысяч долларов в зависимости от конкретного региона и ТЦК. Сюда же входят те, кто благодаря поддельным решениям уехал за границу – речь идет о тысячах, если не десятках тысяч украинских мужчин.

В теории за это существует наказание: ч. 4 ст. 358 УКУ определяет за такие действия штраф в 67 100 гривен или арест до полугода или ограничение свободы до двух лет. Но пока нет ясного понимания, как именно их могут вернуть. Хотя в Раде, к примеру, заявили о возможности экстрадиции таких нарушителей. Практика же показывает, что государству не хватает рычагов для реального возвращения уклонистов из-за границы.

Миллионные взятки и глубинная страна

Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что уклонисты заплатили должностным лицам миллионы долларов взяток. По информации МВД, прошло уже более 200 обысков в военкоматах, врачебных комиссиях и заведениях медико-социальной экспертизы с соответствующими "находками".

Дополнительно была поднята тема злоупотребления статусом ограниченной пригодности, которая "позволяла манипулировать комплектацией подразделений". Пока вопрос в разработке, но секретарь СНБО Данилов заявил, что это будут "законодательные изменения".

Фото: в Украине идет проверка практически всех решений ВВК (armyinform.com.ua)

Наконец, как и в случае с ТЦК, анонсирована цифровизация ВВК и доступность гражданских медицинских учреждений для прохождения осмотра военными. Президент подчеркнул, что в Киеве практически ничего для этого еще не сделано.

На бумаге выглядит ярко и понятно желание президента и верхушки власти быстро и эффективно решить вопрос. Тем более что в обществе усиливается запрос на социальную справедливость. И коррупционных деятелей нужно называть и наказывать в соответствии с законодательством (Данилов пообещал, что разоблаченных на незаконном обогащении врачей объявят публично).

С последнего – на взятке поймали члена ВВК в Хмельницкой области, который за 1500 долларов (по тарифу, даже ниже обнародованного президентом!) выдавал военнообязанным справки о непригодности. А в Житомирской области разоблачили целую главу ВВК военного госпиталя за вымогательство 2500 долларов за свои "услуги" по снятию человека с военного учета. В Полтавской области за это брали уже 4000 долларов.

Еще в феврале 2023 года член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорил, что за эти нарушения власть возьмется и это будет происходить в течение года путем постепенных изменений, в том числе в законодательстве.

Очереди, коррупция и неприкосновенность: основные проблемы врачебных комиссий

Для разговора о реформировании нужно сначала постичь масштабы проблемы, стоящей перед топ-чиновниками страны. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что его Офис и он лично получили 1018 жалоб от военнослужащих и мобилизованных граждан о нарушении их прав во время прохождения ВВК.

Например, еще в 2022 году очередь на вход в помещение насчитывала около 400 человек из-за отсутствия электронной системы. Иногда это требует креативных решений, но они все равно не на 100% цифровизированы.

Некоторые ТЦК просто выдают номер в очереди, чтобы люди не стояли в ней весь день и обновляют продвижение в чатах, чтобы все видели, когда им приходить (автор сам был свидетелем такой системы во время временного проживания во Львове). Но так далеко не повсюду, часто врачебная комиссия была в том же здании, что и сам военкомат. Что, конечно, резко повышало коррупционные риски.

Фото: устранение очередей на ВВК требует креативных решений (biz.today.ua)

И работало это, по словам Лубинца, очень просто: если нет жалоб – годен. Не согласны? Плати. Не хочешь стоять в очереди? Плати. Для врачей ВВК призывники и военнообязанные часто - конвейер, поэтому люди часто не получают должного обследования и выявления патологий (о которых они и сами могут не подозревать), которые могут сделать их службу опасной для них самих и сослуживцев.

На самом деле известны даже случаи, когда военно-врачебную комиссию "успешно" проходили даже люди с инвалидностью. Такие случаи должны быть расследованы правоохранительными органами, уверены юристы. Но также следует подать заявление в суд, поскольку это уже нарушение конституционных прав граждан.

Если мужчина с тяжелым диагнозом уже попал в войско еще до обжалования решения ВВК о пригодности, вырваться из тисков военной машины почти невозможно (а именно обжалование, а также выяснение обстоятельств ранения или гибели могут идти месяцами). Даже те же обстоятельства ранения – отдельный адский круг с кучей справок, бумажек, приказов и так далее. Которые еще очень часто просто теряются и человек после госпиталя должен самостоятельно их собирать, рассказывают боевые медики. Особенно тяжело это для ампутантов, которые "часами должны стоять под кабинетами или ехать в другой город".

Таким образом, коррупционная цепочка идет дальше, несмотря даже на то, что статья 140 УКУ (Уголовный Кодекс Украины) определяет наказание до двух лет, если врач недобросовестно исполнял свои обязанности. Но на практике добиться ответственности врачей, принявших решение о пригодности в результате которых военный погиб или получил тяжелое ранение – довольно сложно. Привлечение же ВВК к ответственности – вообще единичные случаи.

На заседании СНБО Дмитрий Лубинец подытожил то, что его команда увидела во время мониторинга 70% ВВК по всей Украине. Кроме уже упомянутых выше проблем, были обнаружены следующие ситуации:

формальное прохождение комиссии без полного медицинского осмотра по принципу "все здоровые";

отсутствие нормального кадрового резерва, возвращение едва оправившихся на ноль с боевыми травмами и контузиями;

потребность в пересмотре тарифа на осмотр одного человека (883 грн), потому что он не покрывает расходы;

нехватка профессиональных врачей и опыта работы с военными травмами в гражданских медучреждениях;

игнорирование Е-очереди вообще, помещение ВВК часто в ненадлежащем состоянии.

Реформирование ВВК: что предлагают в Верховной Раде

В настоящее время парламент принял два закона для облегчения прохождения военно-врачебной комиссии. Первый "Проект Закона о внесении изменений в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины по усовершенствованию вопросов оформления документов и лечения военнослужащих во время действия военного положения" №9158 и второй - №9154 "Проект Закона о внесении изменений в статью 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении (по работе военно-врачебных комиссий)". Оба уже подписаны президентом Зеленским.

№9158 имеет две принципиальные новации:

1) убирает обязательное и указанное выше служебное расследование, если воина ранили непосредственно во время боевых действий. Начмеды части смогут выдавать справки о ранении уже после рапорта командира;

2) узаконивает отпуска солдат, которые признаны ВВК непригодными в связи с болезнью, и оформление документов на освобождение из рядов ВСУ (этого не было в действующем Уставе).

Фото: Зеленский подписал два закона для усовершенствования ВВК (armyinform.com.ua)

Целью №9154 является увеличение количества военно-врачебных комиссий путем добавления коммунальных и государственных больниц, медицинских учреждений МВД и сектора безопасности в целом, пояснил нардеп Михаил Радуцкий. Это позволит разгрузить существующие центры и ускорить процедуры прохождения.

Впрочем, Радуцкий признает: без цифровизации фактически невозможно будет устранить коррупционную составляющую. Поэтому ВРУ разработала дорожную карту по ее внедрению. Медикам за участие в ВЛК будут доплачивать.

Но коллега Радуцкого, нардеп VIII созыва и солдат ВСУ Игорь Лапин заявляет, что не все так просто. Потому что "очереди к врачам остаются километровыми, а еще пойди найди принтер и бумагу в окопе, чтобы сделать рапорт". Который, по факту, то же служебное расследование, только в профиль.

Что касается второго закона, то Лапин уверен, что в госбольницах будет процветать коррупция. Он предлагает сотрудничество: гражданские медики пишут все, что видят, а военные принимают это во внимание, следят за злоупотреблениями и выносят финальное решение. Правозащитники же, со своей стороны, видят в двух законах основу для дальнейших изменений в отрасли.

Процессы только запускаются и без мощного контроля со стороны политиков, общественности и самих военных, все это может разворачиваться еще очень долго. Унося при этом жизнь украинских героев, которые вместо быстрого восстановления ходят по темным коридорам за непонятными бумажками.