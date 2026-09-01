ГСЧС показала фото последствий атаки: в Киеве погибли 8 человек, среди раненых - дети

Ночью на 1 сентября Россия нанесла массированный удар по Киеву - под атаку попала гражданская инфраструктура и жилая застройка. Погибли 8 человек, еще 7 получили ранения, среди них трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и ГСЧС .

Масштаб повреждений

По данным КМВА, повреждения гражданской инфраструктуры получили сразу пять районов столицы - Голосеевский, Дарницкий, Днепровский, Святошинский и Соломенский.

Последствия по районам

В Дарницком районе в результате попадания возник пожар на двух локациях - именно здесь погибло больше людей, семеро, еще один человек в тяжелом состоянии находится в больнице. Пожар уже был ликвидирован.

По другому адресу в этом же районе взрывная волна травмировала двух человек, в том числе одного ребенка.

Фото: последствия российских атак на Киев в ночь на 1 сентября (t.me/dsns_telegram)

В Голосеевском районе обломки попали в нежилое здание - пожар площадью 40 квадратных метров потушили, погиб один человек.

В Соломенском районе беспилотник попал в жилой дом, повлекший за собой частичное разрушение. Спасатели спасли мужчину и деблокировали женщину из-под завалов – обоих передали медикам скорой помощи.