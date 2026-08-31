ua en ru
Пн, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия массированно атакует Одессу дронами и ракетами: под ударом энергетика

23:32 31.08.2026 Пн
2 мин
Одновременно с Одессой враг атакует и Сумы и Днепр
aimg Екатерина Коваль
Россия массированно атакует Одессу дронами и ракетами: под ударом энергетика Фото: обстрел города продолжается непрерывно (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Ночью на 1 сентября Россия наносит массированный удар по Одессе - боражирующими боеприпасами "Бандероль" и ракетами. Под прицелом неприятеля энергетика и гражданские объекты города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины и главу ЦПД Андрея Коваленко в Telegram.

Что известно об атаке

Воздушные силы в течение вечера неоднократно фиксировали цели, направлявшиеся в Одессу и область - баражирующие боеприпасы "Бандероль" из Черного моря, реактивный беспилотник с севера, а также скоростные цели и ракету в направлении Черноморска.

Параллельно враг атаковал дронами Сумы с востока и Днепр с севера.

Как прокомментировал удары Коваленко

По словам Коваленко, под ударом в городе находится энергетика и гражданские объекты.

Как отметил глава ЦПД, Россия завела войну в стадию "бессмысленной эскалации" на фоне активных призывов к Путину завершить боевые действия. Он сравнил страх диктатора потерять власть без войны с "бросающейся в последний момент крысой" и подчеркнул, что подобная тактика России не приведет к успеху - лишь к зеркальным ударам по ее территории.

На днях Минобороны РФ заявило о подготовке массированных ударов по энергетическим объектам Украины, назвав это "ответом" на украинские атаки по топливно-энергетическому комплексу. В тот же день Россия атаковала продуктовые склады в Одесской области - удар нанес масштабный пожар, есть пострадавшие.

Несколько ранее, в ночь на 29 августа, враг ударил по Измаильскому району Одесской области - тогда также зафиксировали жертв и повреждения объектов транспортной инфраструктуры.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Война в Украине Дрони
Новости
Киев может изменить работу метро во время тревог и ослабить комендантский час, но есть условие
Киев может изменить работу метро во время тревог и ослабить комендантский час, но есть условие
Аналитика
Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?