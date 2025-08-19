Каждой стороне придется пойти на уступки: Рубио о мирном соглашении РФ и Украины
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и Россия будут вынуждены пойти на уступки, чтобы заключить мирную сделку. По его словам, ни одна сторона не будет удовлетворена на 100%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.
Рубио подчернул, что в любых переговорах, направленных на завершение войны или любого конфликта, обе стороны должны не только получать, но и давать.
"По сути, одна сторона не получит здесь 100%. Каждой стороне придется пойти на определенные уступки", - заявил он.
И хотя это "непросто" и возможно "несправедливо", госсекретарь США добавил, что только так можно положить конец войне.
"Единственные войны, которые не заканчиваются таким образом, это те, что предусматривают безоговорочную капитуляцию одной или другой стороны, и мы не увидим этого в данном конфликте", - отметил Рубио.
Также, по его словам, после проведенной встречи в Вашингтоне ожидается саммит президента Владимира Зеленского с российским диктатором Путиным, а уже потом - переговоры лидеров с участием Дональда Трампа. Именно на последней встрече планируется заключить соглашение между Киевом и Москвой о прекращении войны.
Как известно, Владимир Зеленский 18 августа прибыл в Вашингтон, где в Белом доме провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Затем к беседе присоединились европейские лидеры.
После Трамп сообщил, что говорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным. Он анонсировал, что начал организацию встречи Зеленского и Путина, после которой будет еще одна встреча - уже трехстороння.
Россия в свою очередь подтвердила желание провести сначала двустороннюю встречу, а затем - еще раз провести переговоры с участием Дональда Трампа.