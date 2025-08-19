ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Каждой стороне придется пойти на уступки: Рубио о мирном соглашении РФ и Украины

Вторник 19 августа 2025 08:11
UA EN RU
Каждой стороне придется пойти на уступки: Рубио о мирном соглашении РФ и Украины Фото: ни одна из сторон не получит 100% соблюдения своих требований(Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и Россия будут вынуждены пойти на уступки, чтобы заключить мирную сделку. По его словам, ни одна сторона не будет удовлетворена на 100%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.

Рубио подчернул, что в любых переговорах, направленных на завершение войны или любого конфликта, обе стороны должны не только получать, но и давать.

"По сути, одна сторона не получит здесь 100%. Каждой стороне придется пойти на определенные уступки", - заявил он.

И хотя это "непросто" и возможно "несправедливо", госсекретарь США добавил, что только так можно положить конец войне.

"Единственные войны, которые не заканчиваются таким образом, это те, что предусматривают безоговорочную капитуляцию одной или другой стороны, и мы не увидим этого в данном конфликте", - отметил Рубио.

Также, по его словам, после проведенной встречи в Вашингтоне ожидается саммит президента Владимира Зеленского с российским диктатором Путиным, а уже потом - переговоры лидеров с участием Дональда Трампа. Именно на последней встрече планируется заключить соглашение между Киевом и Москвой о прекращении войны.

Как известно, Владимир Зеленский 18 августа прибыл в Вашингтон, где в Белом доме провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Затем к беседе присоединились европейские лидеры.

После Трамп сообщил, что говорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным. Он анонсировал, что начал организацию встречи Зеленского и Путина, после которой будет еще одна встреча - уже трехстороння.

Россия в свою очередь подтвердила желание провести сначала двустороннюю встречу, а затем - еще раз провести переговоры с участием Дональда Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мирные переговоры Война в Украине
Новости
РФ хочет сначала двустороннюю встречу с Украиной, а потом трехстороннюю, - Зеленский
РФ хочет сначала двустороннюю встречу с Украиной, а потом трехстороннюю, - Зеленский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия