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Зеленский внепланово обратился к украинцам (видео)

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 11:22
Зеленский внепланово обратился к украинцам (видео) Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский внепланово записал видеообращение к украинцам. В нем он рассказал, что уже вернулся в Киев после поездки в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Доброе утро всем! Желаю всем здоровья! Слышите, у нас уже работают телефоны (на видео слышен звук телефонов - ред.).. Я в кабинете. Работаем ради победы. Всем хорошего дня! Всех победим", - сказал Зеленский.

Первая заграничная поездка Зеленского от 24 февраля

Напомним, что президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения совершил заграничную поездку.

Так, 21 декабря он отправился в Вашингтон, где провел двустороннюю встречу с американским лидером Джо Байденом и выступил в Конгрессе США.

Уже на обратном пути Зеленский также посетил Польшу, где встретился со своим коллегой Анджеем Дудой.

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